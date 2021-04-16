16 Nisan 2021 Cuma, 23:03

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Henüz işimiz bitmedi. 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalacak ve ondan sonra biraz daha yukarıya çıkacaktır” dedi.

Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde başkan Fatih Mert, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üç puan alabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyleyen Mert, "Buradan bir puanla ayrılmak mutluluk verici ama 3 puan da alabileceğimiz bir maçtı. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Özellikle son 5 dakika futbolcularımız biraz daha ileriye gidebilseydi, buradan galip de dönebilirdik” ifadelerini kullandı.

“HİKMET HOCAYLA TAKIMIMIZ BİR İVME YAKALADI”

Ligde kalmak için 1-2 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Mert, "Ligin başında iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk ama maalesef üst üste yaşadığımız talihsizliklerden dolayı işimiz bu zamana kadar uzadı. Farklı yerde olacağımızı düşünürken, yaşadığımız talihsizliklerle kendimizi lig sonuncusu olarak bulduk. Hikmet hocayla takımımız bir ivme kazandı. Beklediğimiz performansı ortaya koymaya başladı. Henüz işimiz bitmedi. 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalacak ve ondan sonra biraz daha yukarıya çıkacaktır" şeklinde konuştu.