Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Henüz işimiz bitmedi
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Henüz işimiz bitmedi. 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalacak ve ondan sonra biraz daha yukarıya çıkacaktır” dedi.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Henüz işimiz bitmedi. 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalacak ve ondan sonra biraz daha yukarıya çıkacaktır” dedi.
Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde başkan Fatih Mert, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üç puan alabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyleyen Mert, "Buradan bir puanla ayrılmak mutluluk verici ama 3 puan da alabileceğimiz bir maçtı. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Özellikle son 5 dakika futbolcularımız biraz daha ileriye gidebilseydi, buradan galip de dönebilirdik” ifadelerini kullandı.
“HİKMET HOCAYLA TAKIMIMIZ BİR İVME YAKALADI”
Ligde kalmak için 1-2 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Mert, "Ligin başında iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk ama maalesef üst üste yaşadığımız talihsizliklerden dolayı işimiz bu zamana kadar uzadı. Farklı yerde olacağımızı düşünürken, yaşadığımız talihsizliklerle kendimizi lig sonuncusu olarak bulduk. Hikmet hocayla takımımız bir ivme kazandı. Beklediğimiz performansı ortaya koymaya başladı. Henüz işimiz bitmedi. 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalacak ve ondan sonra biraz daha yukarıya çıkacaktır" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!
- Abdurrahim Albayrak'tan Diyanet TV'de tepki çeken sözler
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu