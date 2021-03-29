Ankaragücü, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu kabul etti ve açıklama yaptı: "1949 şampiyonuyuz.."
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelirken kulüp resmi sitesinden, "Kulübümüzün 1949'da bir şampiyonluğu bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "1959 Öncesi Şampiyonlukları Bulunan Ankara Kulüpleri" toplantısı çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Fatih Mert ile Ali Koç'un Türkiye şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil edilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Toplantı sonucunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e, Ankara ekibinin 1949 yılında kazandığı Türkiye şampiyonluklarıyla ilgili basına yansıyan haberlerden oluşan bir tablo hediye etti.
Bu ziyaretin ardından Başkent ekibi, Ali Koç’un ziyaretini resmi sitesinden haberleştirirken kullanılan ifadeler dikkat çekti.
Ankaragücü, “Başkanımız Fatih Mert, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları bulunan Ankara bölgesi kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi… 1959 öncesi TFF tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği’nde, kulübümüzün 1949’da, bir şampiyonluğu bulunmaktadır” diye yazdı.
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