Ankaragücü küme düşünce ortalık gerildi
Süper Lig’in 33. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Antalyaspor maçının uzatma anlarında gerginlik yaşandı.
Süper Lig’in 33. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Antalyaspor maçının uzatma anlarında gerginlik yaşandı.
Maçın uzatma bölümleri oynanırken Ankaragücülü Kitsiou ile oyundan çıkan Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş arasındaki sözlü tartışmanın ardından iki takımın yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. İki takımdan bir çok futbolcu ve teknik heyet olayı yatıştırmaya çalıştı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’i Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
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