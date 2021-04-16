Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Üçüncü golü de atmalıydık

16 Nisan 2021 Cuma, 21:58

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş sahasında Hikmet Karaman yönetiminde çıkış yakalayan MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi.

Beşiktaş'ın iki golü rakip ekibin oyuncusundan geldi. 45+4 ve 52. dakikada Ante Kulusic topu kendi ağlarına gönderdi. MKE Ankaragücü'nün sayıları ise 65. dakikada ve 90+3. dakikada penaltıdan Joseph Paintsil'den geldi.

Siyah-beyazlılar maçın başında N'Koudou ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 71'e son haftalarında formda takımı MKE Ankaragücü ise puanını 37'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Hikmet Karaman, "İlk devre rakip kaleye şut atmadık ama devre arasında 4-5 pozisyon gösterdim takımıma. O toplar geçse ilk devre karşı karşıya kalacağımız pozisyonlar vardı, onları atamayınca tüm topları kaybettik. Siz 70 dakikaya kadar 1-0'ı tutun dedim, 1-0'ı tutun, sonrasını bana bırakın. 4 gol var, hepsini biz attık. İkinci yarı erken gol yememize rağmen oyunu bırakmadık. İlk devre rakip kaleye şut atmadık ama devre arasında 4-5 pozisyon gösterdim takımıma. O toplar geçse ilk devre karşı karşıya kalacağımız pozisyonlar vardı, onları atamayınca tüm topları kaybettik. Üçüncü golü de bulmalıydık" dedi.