Ankaragücü’nde şok ayrılık

Ankaragücü son olarak hakem hatalarının ön plana çıktığı maçta Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

İHA
23 Haziran 2020 Salı, 15:22
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MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Ankaragücü son olarak hakem hatalarının ön plana çıktığı maçta Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.


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