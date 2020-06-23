Ankaragücü’nde şok ayrılık
Ankaragücü son olarak hakem hatalarının ön plana çıktığı maçta Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.
MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Ankaragücü son olarak hakem hatalarının ön plana çıktığı maçta Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.
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