Ankaralılara su tasarruf çağrısı: Barajların doluluk oranı yüzde 26,19
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, başkente içme suyu sağlayan barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu açıkladı. Öztürk, “Pandemi nedeniyle hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu da tasarruflu kullanalım” dedi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre Ankara'nın çevresinde yer alan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 7 barajın toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp.
15 Ekim itibarıyla Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajlarının toplam su miktarını 415 milyon metreküp olarak kaydeden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, başkentlileri suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'yı besleyen barajlardaki su miktarını dijital sensörler ile anlık olarak ölçerek, kurumun resmi internet sayfasında açıklıyor.
“SUYU DİKKATLİ TÜKETELİM”
Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarının 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, Ekim ayında barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu ve başkentlilerden pandemi nedeniyle hijyen kurallarını aksatmadan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.
Türkiye'nin son yılların en kurak aylarının yaşaması nedeniyle barajların alarm verdiğine dikkat çeken Öztürk, su konusunda paniğe gerek olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:
“Barajlarımızda su kaynaklarının doğru kullanımına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 3 milyon metreküp fazladan suyumuz var ancak bu yıl kişi başı su tüketim oranları daha yüksek. Bu nedenle de tasarruf tedbirleri için acil eyleme geçilmesi gerekiyor.”
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