Ankara’nın film festivali ödüllerle başladı

04 Eylül 2020 Cuma, 16:12

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı törende, Aziz Nesin Emek Ödülü sinema sanatçısı Şerif Sezer'e, Sanat Çınarı Ödülü tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent'e, Kitle İletişim Ödülü ise bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya verildi.

Gecede ayrıca, festivalin ilk ya da ikinci film projelerine destek sunduğu Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nın kazananı da belli oldu.

Şerif Sezer

ŞERİF SEZER: İLK ÖDÜLÜMÜ ALIRKENKİ HEYECANDAYIM

Aziz Nesin Emek Ödülü’nün sahibi Şerif Sezer’e ödülünü ise Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol verdi.

Sezer, ödül konuşmasında şunları söyledi: “Bu gece sahneye Aziz Nesin Emek Ödülü’nü almaya çıkarken bundan tam 31 yıl önce Ankara Film Festivali’nden festivalin ilk en iyi kadın oyuncusu ödülünü almaya çıkarkenki kadar heyecanlıyım. Bunu hissettim. Bu duygu, yaptığım filmlere, oynadığım karakterlere ve hayatın bana kattıklarına rağmen değişmeyen tek şeyin benim işime olan çocukça aşkın, heyecanın olduğunu gösterdi. Ne mutlu bana ki bu heyecanım hiç bitmemiş.”

Tamer Levent

TAMER LEVENT: ANKARA KİŞİLİĞİMİ BULDUĞUM KENT

Sanat Çınarı Ödülü’nün bu yılki sahibi Tamer Levent’e ödülünü festival başkanı İnci Demirkol sundu.

Levent yaptığı konuşmada “Ankara kişiliğimi bulduğum kent. Ankara Devlet Konservatuarı, sonra Devlet Tiyatroları, TOBAV… Ankara Film Festivali’nin kuruluşunda da bulunmuştum, Mahmut Tali Öngören ile çalıştım, jürisinde de bulundum, hatta Kemal Sunal hayatında aldığı iki ödülden birini bizim jürimizde almıştı. Ödül de aldım festivalden, ‘Tepenin Ardı’ filmindeki rolümle En İyi Erkek Oyuncu seçildim. Ama tabii, ‘Onur Ödülü’ diye adlandırılan bu ödüller insana yaşamında belli bir noktaya geldin, yaş aldın gibi bir duygu yaratıyor ama ‘Sanat Çınarı’ daha etkili, bu buluş için de kutluyorum festivali” dedi.

Kitle İletişim Ödülünün sahibi bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya ödülünü Prof. Dr. Ruken Öztürk takdim etti. Başka Sinema adına ödülü Başak Arslan aldı.

DESTEK ÖDÜLÜ 'HAK EDİLMİŞ BİR ÖPÜCÜK'E

Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Türkiye sinemasının yeni yaratıcılarına ve yenilikçi projelerine destek olmak amacıyla üç yıl önce başlattığı ve ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayan Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nın birincisi Murat Uğurlu’nun “Hak Edilmiş Bir Öpücük” adlı projesi oldu.

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Suzan Güverte ile senarist ve sinema yazarı Uygar Şirin’den oluşan jürinin oybirliğiyle seçtikleri projenin ödül gerekçesinde, “Evrensel meselelere ait olduğumuz coğrafyadan bakarken keskin bir eleştiri ya da yüceltmenin kolaycılığına sığınmaktansa nesnel ve derinlikli bir tablo çizen, karakterlerini arzuları ve korkularıyla çok boyutlu, soluk alıp veren varlıklara dönüştüren ve senaryo yapısı ile ele aldığı tema arasında tutarlı bir bütünlük kurmayı başaran bir proje” dendi.

Pandemi süresince Festivalin Danışma Kurulu Üyeliğini yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol konuşmasında, pandeminin biran önce sona ererek sanatın hayatın her alanında devam etmesi dileğinde bulundu.

Törende, festivale destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından Ankara Balkan Orkestrası konser verdi.