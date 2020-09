Ankara’da festival heyecanı yarın başlıyor!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 10:59

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda sinemaseverlerle buluşuyor. 13 ülke ve 59 yönetmenden toplamda 56 filmin gösterileceği festival, pandemi koşullarına özel önlemlerin alınacağı salonlarda ve izleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullar gözetilerek gerçekleşecek.

ONUR ÖDÜLLERİ ŞERİF SEZER, TAMER LEVENT VE BAŞKA SİNEMA'YA

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl, Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek. Onur Ödülleri 3 Eylül’de festivalin Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.

JÜRİ BAŞKANI YEŞİM USTAOĞLU

Festivalin ulusal yarışmaları uzun, belgesel ve kısa film dalında gerçekleşecek ve yarışacak tüm filmler, Ankara’da ilk kez ve sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce”, Erkan Yazıcı’nın “Uzak Ülke”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Mehmet Emin Yıldırım’ın “Şair”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran'ın Maceraları” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü vs.” adlı filmleri yarışacak.

Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi, 12 kategoride ödül dağıtacak. En İyi Film Ödülü’nü alan film 50 bin TL değerinde para ödülünün sahibi olurken, ilk filmlerin değerlendirildiği Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filme de 10 bin TL verilecek.

FESTİVALİN BELGESELLERİ

11 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise, Ali İhtiyar’ın “Sessizliğin Gözyaşları”, Ayşegül Selenga Taşkent’in “Ovacık”, Ayten Başer Yetimoğlu’nun “İçimdeki Küller”, Gökçin Dokumacı’nın “Kuyudaki Taş”, Hakan Aytekin’in “Enstantane”, Hasan Söylemez’in “Tenere”, Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi”, Onur Erkin’in “Ege'nin Son Baharı”, Turgay Kural’ın “Ada’m”, Yağmur Kartal’ın “Oyuncakçı Saklı Yadigarlar” ve Yasin Semiz’in “Asfaltın Altında Dereler Var!” adlı filmleri gösterilecek.

Akademisyen Nihan Gider Işıkman, yönetmen, senarist ve yapımcı Rena Lusin Bitmez ile yönetmen ve belgesel yapımcısı Zeynep Gülru Keçeciler oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi, bir filme 20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Film Ödülü’nü verecek.

14 KISA FİLM YARIŞIYOR

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl; Anıl Kaya ve Özgür Önurme’nin birlikte yönettiği “Akvaryum”, Ayçıl Yeltan’ın “Topanga”, Büşra Bülbül’ün “Çamaşırsuyu”, Erinç Durlanık’ın “Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi”, Murat Emir Eren’in “Evde Yok”, Mustafa Gürbüz’ün “Meryem Ana”, Nursel Doğan’ın “Huşbe! (Sus!)”, Ragıp Türk’ün “Tor”, Ramazan Kılıç’ın “Servis”, Selman Deniz’in “Veger (Dönüş)”, Yasemin Demirci’nin “İklim Değişimi”, Yavuz Akyıldız’ın “Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye”, Yeşim Tonbaz Güler’in “Münhasır” ve Yılmaz Özdil’in “Barê Giran (Ağır Yük)” adlı filmleri yarışacak.

Akademisyen Andreas Treske, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler’den oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi, bir filme 10 bin TL değerinde En İyi Kısa Film Ödülü’nü verecek.

FESTİVALE YENİ ÖDÜL

Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ankara temalı kısa ve belgesel film üretimini teşvik etmek amacıyla verilecek VEKAM Özel Ödülü bu yıl ilk kez verilecek. Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile ortaklaşa düzenlenen ve yılın başında “Ankara Hikâyesini Bekliyor” çağrısıyla başlatılan yarışmanın sonucu 10 Eylül’de yapılacak Kapanış Töreni’nde belli olacak. Akademisyen İpek A. Çelik Rappas, belgesel yönetmeni Kerime Senyücel ile akademisyen Seçil Büker’in jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucunda bir filme 10 bin TL değerinde VEKAM Özel Ödülü verilecek. Kazanan film ayrıca, VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi’ne girecek ve akademik araştırmalara açılacak.

YERLİ VE GENÇ SİNEMAYA DESTEK

Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Türkiye sinemasının yeni yaratıcılarına ve yenilikçi projelerine destek olmak amacıyla 3 yıl önce başlattığı Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nda 10 proje yarışacak. İlk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayan ve AB Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle yapılacak yarışmada bu yıl; Abdullah Harun İlhan’ın “Seni Ben Unutmak İstemedim ki”, Burçak Açık’ın “Hava'nın Tohumu”, Duygu Karanlık Ebeoğlu’nun “Kafes”, Merve Kuş Mataracı’nın “KİM-LİK”, Murat Uğurlu’nun “Hak Edilmiş Bir Öpücük”, Nuri Cihan Özdoğan’ın “Maskeler”, Umut Evirgen’in “Annesinin Kuzusu”, Ümran Safter’in “Son Celse”, Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğin Gibi Değil” ve Zeynep Köprülü’nün “Denizde” adlı projeleri, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Suzan Güverte ile senarist ve sinema yazarı Uygar Şirin’den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve 1 filme 30 bin TL tutarında para desteği sağlanacak.

ÖDÜLLÜ FİLMLER TÜRKİYE’DE İLK KEZ FESTİVALDE

Festivalin dünyadan yeni ve klasik filmleri buluşturan Dünya Sineması’nın seçkileri de heyecan uyandırıyor.

Berlin, San Sebastián, Stockholm gibi dünya festivallerinden ödüllerle dönmüş filmleri buluşturan “Festivallerden” seçkisinde, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan toplam 6 film, Türkiye’de ilk kez Ankara’da seyirciyle buluşacak.

“Madame X: An Absolute Ruler” (1978), Ticket of No Return” (1979), “Exil Shanghai” (1997) gibi sıradışı filmleriyle tanıdığımız Ulrike Ottinger’in dünya prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali’nde yapan otobiyografik belgeseli “Paris Calligrammes”; Christian Petzold’un romantik bir hayalet hikâyesi anlatan ve Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Gümüş Ayı Ödülü’nü kazanan son filmi “Undine”; Almanyalı aktris Ina Weisse’nin yönettiği ve başrolündeki usta oyuncu Nina Hoss’a San Sebastián ve Stockholm film festivallerinden ödüller getiren gerilim dozu yüksek dram “The Audition / Seçmeler”; bağımsız İtalyan sinemacı Danilo Caputo’nun dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yapan ve etkileyici bir yeniden doğuş hikâyesini işleyen son filmi “Sow the Wind / Rüzgârı Eken”; Almanyalı yönetmen Arne Körner’in temposu yüksek komedisi “Gasmann” ve efsanevi İspanyol yönetmen Luis Buñuel’in kariyerindeki unutulmaz anlardan birini hayal gücüyle yeniden inşa eden Salvador Simo animasyonu “Buñuel in the Labyrinth of the Turtles / Buñuel Kaplumbağaların Labirentinde”, Türkiye’deki ilk gösterimlerini festivalde yapacak.

FELLİNİ’NİN VE ROHMER’İN ANISINA

Dünya Sineması bölümünün “Anısına” seçkisi, doğumunun 100. yılında İtalyan yönetmen Federico Fellini ve Fransız yönetmen Éric Rohmer’i filmleriyle anıyor.

Federico Fellini’nin senaryosunu Ennio Flaiano ve Tullio Pinelli ile birlikte yazdığı 1953 yapımı komedisi “I Vitelloni / Aylaklar”, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar’a aday olmuş, Venedik Film Festivali’nde de Gümüş Aslan Ödülü’nü kazanmıştı. 50'li yılların İtalya'sındaki kasvetli sahil kasabalarında yazın gelişini bekleyen ve çalışmayı adeta tabu sayarak günlerini aylaklık ederek geçiren Fausto, Leopoldo, Alberto, Riccardo ve Moraldo adlı beş gencin öyküsünü anlatan film, hikâye anlatıcılığı konusunda Fellini'nin erken dönem dehasının kanıtı sayılıyor.

Éric Rohmer’in ahlâk hikayeleri serisinin beşinci filmi olan “Claire's Knee / Claire’in Dizi” ise, 30’larındaki Jerome’un evlilik hazırlıkları öncesi bir göl kenarında geçirdiği tatili sırasında tanıştığı Claire adlı genç kadına duyduğu tutkudan yola çıkıyor. Rohmer sinemasından aşina olduğumuz basit olay kurgusuyla ilerleyen ve Jerome’un bastırılmış arzusunu felsefi alt metinlerle yoruma açan film, gösterime girdiği 1970 yılında “Jane Austen'ın sinemadaki karşılığı” sözleriyle karşılanmıştı. Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre’ye aday olan, San Sebastian Film Festivali’nde de Altın İstiridye Ödülü’nü kazanan “Claire’in Dizi”, efsanevi sinema yazarının söylediği gibi; “Hâlâ iyi romanlar okuyan, iyi filmlere önem veren ve bazen de, düşünen insanlar için bir film”.

VİŞEGRAD DÖRTLÜSÜ ANKARA’DA GÜLÜMSEYECEK

Dünya Sineması bölümünün bir diğer seçkisi ise, Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan komedi klasiklerini bir araya getiren “Vişegrad Gülümsüyor” olacak. Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Macaristan Büyükelçiliği, Polonya Büyükelçiliği ve Slovakya Büyükelçiliği’nin destekleriyle gerçekleşecek bu bölümde, usta Çekyalı yönetmen Jirí Menzel’in Bohumil Hrabal’ın hikâyesinden uyarladığı “The Snowdrop Festival / Kardelen Festivali”; Slovak yönetmen Frigyes Ban ve Çekyalı yönetmen Vladislav Pavlovic’in birlikte yönettiği 1958 yapımı “St Peter's Umbrella / Aziz Peter’in Şemsiyesi”; Polonyalı yönetmen Andrzej Munk’un ikinci filmi de olan ve adını Beethoven’ın 3. senfonisinden alan “Eroica” ve Macar sinemacı Zoltán Fábri’nin en meşhur filmlerinden “Profesör Hannibal” adlı filmleri sinema perdesinde seyirciyle buluşacak.