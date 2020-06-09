Ankara'nın koronavirüsle mücadelesi dünya gündeminde
Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs mücadelesini görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar’ın Ankara Metrosu’nda çektiği fotoğraf karesi, 4 milyon takipçisi olan National Geographic Your Shot’un Instagram sayfasında yayınlandı. Tüm dünyanın gördüğü fotoğraf büyük beğeni aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs mücadelesi uluslararası platforma taşındı.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede yaptığı çalışmalarla öncü olan Büyükşehir Belediyesinin Ankara Metrosu’nda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları, National Geographic Your Shot’un sayfasında yayınlandı.
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Fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar’ın Ankara Metrosu’nda çektiği bir fotoğrafı, National Geographic Your Shot’un kendi Instagram sayfasında yer aldı.
“Koronavirüs pandemi sürecinde sağlık işleri birimleri Türkiye Ankara’da toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor” notuyla paylaşılan fotoğraf karesi, 4 milyon takipçisi olan sayfada büyük beğeni topladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı BELPLAS ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin fotoğraf 40 bine yakın kişi tarafından beğenilirken, çok sayıda yorum da aldı.
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