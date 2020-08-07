Ankara’nın ödülleri Şerif Sezer, Tamer Levent ve Başka Sinema’ya

07 Ağustos 2020 Cuma, 13:58

3-11 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşecek 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. Aziz Nesin Emek Ödülü, 31 yıl önce festivalin ilk kadın oyuncu ödülünü almış usta oyuncu Şerif Sezer’e verilirken, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’e, Kitle İletişim Ödülü de bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek. Ödüller 3 Eylül’de festivalin Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak festivalde bu yıl, Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek.

Festival Yönetmeni İnci Demirkol yaptığı açıklamada, “İlk yılımızda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almış Şerif Sezer’i 31 yıl sonra bu kez Aziz Nesin Emek Ödülü ile ağırlayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat Çınarı Ödülü’nü bu yıl, Ankara’da sayısız oyunlarını izlediğimiz usta aktör Tamer Levent’e, Kitle İletişim Ödülü’nü de 7 yıldır bağımsız sinemaların destekçisi olmuş Başka Sinema’ya vermekten de gurur duyuyoruz” dedi.

Şerif Sezer



ANKARA’NIN İLK ‘EN İYİ KADIN OYUNCU’SU

1980 yılında Sinan Çetin'in yönettiği “Bir Günün Hikâyesi”yle başladığı sinema kariyerinde Yılmaz Güney, Erden Kıral, Ferzan Özpetek, Çağan Irmak gibi bir çok usta yönetmen ile çalışan ve aralarında “Yol” (1982), “Hakkâri'de Bir Mevsim” (1983), “Camdan Kalp” (1990), “Hamam” (1997), “Babam ve Oğlum”un (2005) da olduğu sayısız klasikte izlediğimiz Şerif Sezer, 1988’de ilki düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Her Şeye Rağmen” filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, 1989’da da “Hamam” ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.

Şerif Sezer’in özellikle, “Yol” filmindeki Ziné karakterine getirdiği derinlikli yorumu vurgulayan Demirkol, sanatçının ödül gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “'Yol’a çıktığında afişte görünür olan imgesiyle ‘başka insanların anıları’ olarak nitelendirilebilecek olanı seyirciye anımsattığı, Batılı olanın kendisine yabancılaşmasına yol açarak etnografik bir imgeyi dolayıma soktuğu, bu imgeyi filmlerde oyunculuğu ile pekiştirebildiği ve seçtiği yolda tutarlı bir şekilde ilerleyebildiği gerekçesiyle Aziz Nesin Emek Ödülü’nün bu yıl Şerif Sezer’e verilmesine karar verilmiştir.”

Tamer Levent

OYUNCULUK KARİYERİ ANKARA’DA BAŞLADI

İnci Demirkol, festivalin bir diğer Onur Ödülü’nün sahibi de olan oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’in ödül gerekçesi için şunları söyledi: “Tamer Levent, sanatın evrenselden yerele ve tekrar evrensele dönen yolculuğunun izlerini sürmüş, kendinden sonrakiler için özgün izlerini bırakmıştır. Oyunculuk sanatına oyuncu, yazar, yönetmen, yaratıcı ve öğretici olarak 40 yılı aşkın süredir yaptığı özgün ve unutulmaz katkısı nedeniyle Sanat Çınarı Ödülü’nün Tamer Levent’e verilmesine karar verilmiştir."

Oyunculuk kariyerine 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başlayan ve tiyatro sahnelerine ödüllerle karşılanan bir çok performansın yanı sıra, yönetmen ve yazar kimlikleriyle de unutulmaz oyunlara imza atan Tamer Levent, “Kış Uykusu” (2014), “Misafir” (2015), “Ahlat Ağacı” (2018) filmlerinin yanı sıra, “Cesur ve Güzel”, “İstanbullu Gelin”, “Çiçero” gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sanatçı ayrıca, 2013 yılında Emin Alper’in “Tepenin Ardı” filmindeki performansıyla Ankara’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.

‘HER GÜN FESTİVAL’ DEDİKLERİ İÇİN

Festivalin üçüncü ödülü Kitle İletişim Ödülü ise bu yıl, 2013’te Kariyo & Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek. Demirkol, Başka Sinema’nın bağımsız filmlere ve sanat sinemasına aşkla, tutkuyla bağlanmış sinemaseverler için kıymetini bilerek bu ödülü verdiklerini söyledi ve ekledi: “2013’te ‘Bize Her Gün Festival’ diyerek yola çıkan, birçok şehirde bağımsız sinema salonlarında farklı ülkelerden yaratıcı ve nitelikli yeni filmlere, hatta klasik filmlere festivaller dışında da alan açtığı için Kitle İletişim Ödülü, 7 yıldır sinefillerin gözbebeği olan Başka Sinema’ya verilmektedir.”

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri 3 Eylül’de festivalin Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.

YÜZDE 50 KAPASİTE GÖZETİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak. İzleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, yüzde 50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.