Çok konuşulacak anket: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor

05 Ocak 2021 Salı, 16:28

Aksoy Araştırma’nın dijital paneli ile yaptığı seçim anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İlk olarak Cumhuriyet'in duyurduğu, 'Türkiye Monitörü Aralık Sayısı'nın 2400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada, katılımcıların %19,5’i kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını veya belirtmek istemediğini ifade etti.

%19,5’lik grup dağıtıldığında Cumhur İttifakı’nın oy oranı %43,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise %40,3 olarak bu ayki araştırmada öne çıktı. HDP’nin oy oranı ise %8,9 oldu.

Parti bazında en yüksek oy oranına %34,8 ile AKP ulaştı. Birinci parti olarak çıkmasına karşın, son aylarda AKP’nin yaşadığı oy kaybı ise Aralık ayında da devam etti. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise bu araştırmada %9 olarak gerçekleşti. AKP’de oy kaybının yaşanmasının temel sebebi olarak 2018 Milletvekili seçimlerine kıyasla belirli bir AKP'li seçmen grubunun partiyi tercih etmemesi olarak görüldü.

Son aylarda oy oranı artmaya başlayan CHP ve İYİ Parti’nin bu ay da oy oranında görece artış gözlemlendi. Olası bir seçim durumunda katılımcıların %27,2’si CHP’yi, %13,1’i ise İYİ Parti’yi tercih edeceğini belirtti.

YARIDAN FAZLASI YARGIYA GÜVENMİYOR

Araştırmaya katılanların %57,6’sı mahkemelerin siyasi konularla ilgili aldıkları kararlara hiç güvenmediğini/güvenmediğini belirtti. Katılımcıların %17,3’ü mahkemelerin siyasi konularda aldıkları kararlara «Kesinlikle güveniyorum/Güveniyorum» yorumunda bulundu.

Mahkemelerin adi suçlarla (hırsızlık, tecavüz vb.) ilgili aldıkları kararların da katılımcılar tarafından değerlendirilmesi istendi. Katılımcıların %64,3’ü alınan kararlara hiç güvenmediğini/güvenmediğini belirtti. Katılımcıların %13’ü alınan kararları "Kesinlikle güveniyorum/Güveniyorum" ifadesiyle değerlendirdi.

YÜZDE 60'YA YAKIN 'BAŞARISIZ' DEDİ

Aralık ayında AKP hükümetinin en başarısız bulunduğu alanlar, geçmiş araştırmalarda olduğu gibi ekonomi, eğitim ve adalet alanları oldu. Araştırmaya katılanların %59,5’i AKP yönetimini "Çok başarısız/Başarısız" olarak değerlendirdi. Adalet alanında ise katılımcıların %58,4’ü, eğitim alanında ise %51,5’i AKP yönetiminin çok başarısız/başarısız olduğunu ifade etti.





ERDOĞAN'I GEÇTİLER

Türkiye Monitörü Aralık Sayısında katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu. Olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi %48,7 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy alanını alan bir diğer isim %43,3 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. Bu sonuçla birlikte her iki isim de Kasım araştırmasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan daha yüksek oy oranına ulaştı.

Aralık araştırmasının en dikkat çeken ismi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, Eylül ayından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı oy oranını artırmaya devam etti ve %37,1 oranını elde etti.

Özellikle pandemi döneminde önemli bir seçmen grubunun beğenisini yakalamayı başaran Mansur Yavaş, Aralık ayında da oy oranını korumaya devam etti. Bununla birlikte, Ekrem İmamoğlu ikinci seçimi kazanmasının ardından yakaladığı oy oranı, bu ay da benzer bir seviyede gerçekleşti.

AŞI KARŞITLIĞINDA ENDİŞE VEREN ORAN

Gündemdeki gelişmelere paralel olarak katılımcılara koronavirüs aşıyla ilgili düşünceleri soruldu. Katılımcıların %43,9’u aşı olmayı kesinlikle düşünmediğini/düşünmediğini belirtti. "Kesinlikle düşünüyorum/Düşünüyorum" ifadesini kullananların oranı ise %29,8 olarak gerçekleşti.

AKŞENER'E RAĞMEN MİLLET İTTİFAKI

Aralık ayında siyaset gündeminde öne çıkan konuların başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı "evine dön çağrısı" vardı. Siyaset gündemine paralel olarak Türkiye Monitörü Aralık Sayısında İYİ Parti seçmenine, İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılması durumunda oy tercihinin nasıl olacağı soruldu. İYİ Parti seçmeninin %87’si böyle bir katılım olması ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterilmesi durumunda oy tercihini karşı adaydan yana olacağını belirtti.

DİKKAT ÇEKEN 'ÖZGÜRLÜK' ORANLARI

Araştırmaya katılanlara hükümete yönelik eleştiride bulunurken kendilerini ne derece güvende hissettikleri soruldu. Katılımcıların yalnızca %25,1’i kendisini kesinlikle özgür hissettiğini ifade etti.





Benzer bir durumla AKP ve MHP seçmenlerinin verdikleri cevaplarda da karşılaşıldı. AKP seçmeninin %31,5’i "Kesinlikle özgür hissetmiyorum/Özgür hissetmiyorum" ifadesine katıldı. MHP seçmeninin ise %46,1’i hükümete yönelik yorumda bulunurken kendisini hiç özgür hissetmediğini/özgür hissetmediğini belirtti.

Hükümete yönelik eleştiride bulunurken kendisini görece daha az güvende hisseden grup HDP seçmeni oldu. HDP seçmeninin %69,8’i kendisini hiç güvende hissetmediğini/güvende hissetmediğini ifade etti.

EKONOMİYE GÜVENSİZLİK DAHA DA ARTTI

Araştırmaya katılanların %66,7’si Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu "Berbat/Çok kötü" olarak değerlendirdi. Kasım ayı araştırmasında bu oran %65,7 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu «Mükemmel/Çok iyi» olarak yorumlayanların oranı ise %11,4 olarak gerçekleşti. Aralık ayında döviz kuru baskının geçen aya oranla azalması ekonomiye olan değerlendirmenin olumlu olacağı yönünde beklenti yaratsa da vatandaşın artan fiyatlara karşı tepkisi bu ay da etkisini sürdürdü.