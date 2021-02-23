Anket: İsrailli gençlerin büyük bölümü Filistinlilerden nefret ediyor
İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor.
Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs İbrani Üniversitesi, 16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmaya göre, ankete katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66'sı, dindar Yahudilerin yüzde 42'si, sekülerlerin ise yüzde 24'ü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiklerini dile getirdi.
Ayrıca Ultra-Ortodokslar dahil olmak üzere dindar İsraillilerin yüzde 49'u, sekülerlerin ise yüzde 23'ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını desteklediklerini kaydetti.
İsrailli seküler gençlerin yüzde 23'ü ise Ultra-Ortodoks Yahudilerden nefret ettiklerini ifade etti.
1,9 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkede toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli mecliste 15 milletvekiline sahip.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı