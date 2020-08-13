Anketten "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çıktı!
ADA Araştırma, son anketinde katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 46.6'sının tercihi "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" oldu.
ADA Araştırma, 3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan gündem anketinde katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusunu yöneltti.
Ankete katılanların yüzde 46.6'sının tercihi "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" oldu. Ankete katılanların yüzde 40'ı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" yanıtı verirken "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 13,4 oldu.
"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ?"
Ankette katılımcılara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 43.2'sinin tercihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14.3 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıra ise, yüzde 13.8 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oldu.
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