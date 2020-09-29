Ankara'nın ardından Konya'yı da toz bulutu vurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde oluşan toz bulutu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

(DHA)
29 Eylül 2020 Salı, 20:49
Ankara'nın ardından Konya'yı da toz bulutu vurdu
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İlçe merkezinde akşam saatlerinde oluşan toz bulutu, şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara yol açtı.

Rüzgarın da etkisiyle çöp konteynerleri yola savruldu.

Evlerin üzerinden geçen toz bulutu nedeniyle dışarıdaki vatandaşların evlerine girdiği görüldü.

Konya kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar Ereğli ilçesine ulaştığında kum fırtınası oluşturdu. Bir anda kentin üstünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Aniden etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Kırsal bölgelerde çalışan tarım işçilerinin fırtına nedeniyle çadırlarının uçtuğu öğrenilirken, toz  bulutunun görüş mesafesini kısıtlanmasıyla trafikte de aksamalar meydana geldi.


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