Anksiyeteyi hafiflettiği bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:48

Müzik, dünyadaki her insanın ruh durumunu etkiliyor ve ruhun gıdası olarak kabul ediliyor. Bazı şarkılar bizi üzerken, bazıları ise mutlu ediyor veya rahatlatıyor. Müzik aynı zamanda akıl ve vücut sağlığının tedavisinde kullanılan en etkili terapi metotlarından biri. Dünya genelinde tam 300’ün üzerinde üniversitede müzik terapi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veriliyor. Müzik ile tedavi yöntemlerinden biri de anksiyete için kullanılıyor.

Mindlab Enstitüsü ile birlikte çalışan Dr. Lewis-Hodgson, bazı şarkıların anksiyeteyi azalttığını ortaya koydu. Çalışmaya göre şarkılar kalp atışı, nefes ve kan basıncını olumlu yönde etkiliyor. Enstitü ile birlikte yürütülen çalışması sonucunda kaygıyı yüzde 65’e kadar azaltan bir şarkı listesi yayınladı. Bu liste, müzik dinleyen 40 kadının beyni incelenerek oluşturuldu.

İşte Mindlab Enstitüsüne göre anksiyeteyi hafifleten 6 şarkı:

ALL SAİNTS - “PURE SHORES”

Lewis-Hodgson’un sıralamasına göre, All Saints’in “Pure Shores” şarkısı kaygıyı azaltan şarkılar arasında bulunuyor. Arka planda çift bas klavye ve yunus seslerinin kullandığı şarkının sözleri rahatlamadan bahsediyor.

MOZART - “CANZONETTA SULL’ARİA”

Mozart’ın “Canzonetta Sull’aria” adlı bestesi, Figaro’nun Düğünü’nün 3. perdesinden kısa bir düet. Obua ve telli çalgılar kullanılarak çalınıyor. 62 diziden oluşan beste, 1994 yapımı Esaretin Bedeli adlı filmin de müzikleri arasında.

COLDPLAY - “STRAWBERRY SWİNG”

Coldplay’in “Strawberry Swing” parçası da listede yer alıyor. Kendine özgü ve çekici bir etkiye sahip olan şarkı 2009 yılında piyasaya sürüldü.

ENYA - “WATERMARK”

Enya’nın ilk albümünden bir single olan Watermark, Warner Music UK’nin yapımcısı Rod Dickins’i büyülemiş, Dickins bu şarkıyı dinledikten sonra daha iyi uyuduğunu ifade etmişti.

DJ SHAH – “MELLOMANIAC”

DJ Shah olarak da bilinen Shah tarafından bestelenen “Mellomaniac” adlı şarkı da anksiyeteyi hafifleten şarkılar grubunun bir parçası.

MARCONİ UNİON - “WEİGHTLESS”

Mindlab, “Weighless” şarkısını 2011’de dünyanın en rahatlatıcı şarkısı olarak tanımladı. Araştırma bu şarkının diğerlerinden yüzde 11 daha rahatlatıcı olduğunu ortaya koyarken, kaygıyı da yüzde 65’e kadar azalttığını tespit etti. Bu, İngiliz Ses Terapisi Akademisi tarafından da onaylandı.











