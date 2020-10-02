Anne ikazı birincilik getirdi
Manisa’da, pandemi sürecinde annesiyle birlikte hastaneye giden ve sıra alma cihazına dokunduğu sırada annesinin “Mikrop vardır, dokunma, elleme” uyarısı üzerine proje üreten Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi, 10 yaşındaki Aybüke Demirok, “TEKNOFEST 2020”de Türkiye birinciliği kazandı
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi 4. sınıf öğrencilerinden Aybu¨ke Demirok, annesiyle birlikte gittikleri hastanede annesinin etrafa dokunmaması konusundaki ikazı u¨zerine proje geliştirdi. Danışmanlığını yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Melek Geylani Bayram ile birlikte kolları sıvayan Demirok, insanların hiçbir şekilde temas etmeden rahatça başta hastaneler olmak u¨zere kamu kurumlarında sıra alabilecekleri makine için çalıştı.
Geliştirilen makine ile vatandaşlar yeni kimliklerde bulunan çipleri okutarak rahatça sıra numarası alabilecek. Cihaza temas etmeden sıra numarası alınarak başta koronaviru¨s gibi bulaşıcı hastalıkların korunmasına da imkân sağlanmış olacak. Aybu¨ke Demirok, “Dokun-Ma-Tik” proje ile Gaziantep’te du¨zenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali ‘TEKNOFEST 2020’, festivaline katıldı. İnsanlık yararına teknoloji yarışması sağlık ve ilkyardım kategorisinde yaklaşık 5 bin 600 proje arasından Tu¨rkiye birinciliği kazandı ve 10 bin liralık ödu¨lu¨n sahibi oldu. 10 yaşındaki Aybu¨ke Demirok, annesiyle hastanede yaşadığı diyaloğun projesine ilham verdiğini dile getirdi. Demirok, “Ben koronaviru¨s döneminde annemle birlikte hastaneye gitmiştim. Orada annem bana kızmıştı, ‘Mikrop vardır, dokunma, elleme’ diye. Ben de ‘Bana dokunma diyorsun ama sıra alabilmek için sıra alma cihazına dokunmamız gerekiyor anne’ demiştim. İşte buradan yola çıkarak projemi tasarlamaya başladım. Bu projeyle bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasının önu¨ne geçebilmek mu¨mku¨n. Biz de bunun önu¨ne geçebilmek adına hastanelerdeki cihazları temas gerektirmeden kişinin hasta kaydını oluşturup, muayene sırasını veren sıra alma cihazlarıyla değiştirmeyi du¨şu¨ndu¨k” diye konuştu.
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