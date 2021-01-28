Anne ve babasını siyanürle zehirleyen zanlı hakkındaki karar açıklandı

28 Ocak 2021 Perşembe, 12:08

İzmir’in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan’ın (21) yargılanmasına devam edildi.

Yargılanan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.