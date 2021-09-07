Anne ve çocukları Ümraniye'deki 'sabıkalı yol'da ölümden döndü
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sıklıkla kazaların yaşandığı yolda, son olarak bir kamyonet kaza yaparak devrildi. Yol kenarında yürüyen anne ve iki çocuğu ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Mahalle sakinleri, kazaların son bulması için sokakta önlem alınmasını istedi.
Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ndeki Füsun ve Mücevher Sokak'ı birleştiren yolda sıklıkla kazaların yaşanması nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşadıklarını söylüyor
. Dörtyolda geçtiğimiz cuma günü yaşanan kazada hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet devrildi. O sırada 8 ve 11 yaşındaki iki kızıyla yol kenarında yürüyen Yasemin Kibar, devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta bulunan sürücüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Anne ve kızları büyük korku yaşarken, mahalle sakinleri ise dörtyolda araçların hızla geçtiğini ve levhalara uymadıklarını söyleyerek daha fazla kazanın yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
Çocuklarıyla kazadan kıl payı kurtulan anne Yasemin Kibar, "Gerçekten kötü bir şey atlattık. Yavrularım vardı yanımda. Kızım zaten çok korktu. O an kamyon devrilince bize gelecek diye kendimizi bu tarafa doğru attık. Bir anda boşluğa da geçemedik, Allah'tan da o da tam zamanında durdu. Hamdolsun bize doğru gelmedi. Gürültünün ne olduğunu önce anlayamadım. Sonra fark ettim bir anda devrilince. 'Eyvah bizim üstümüze gelecek.' dedim. Bu tarafa doğru çocuklarımı ittim. Bizim burada devamlı oluyor. Bugün bana, yarın başkasına" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARMAYA KORKUYORUZ"
Recep Çetinkaya da , "Aşağı yukarı 7-8 seneden beri haftada bir gün, son bir yıl içinde de hafta 3-4 gün devamlı kaza oluyor. Geçici olarak tabela kondu ama maalesef kimse tabelalara bakıp trafik kurallarına uymuyor. Buradan vatandaşların 70-80 ile geçtiğini bizzat görüyoruz. Her gün kaza oluyor. Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Kapımızı açmaya korkuyoruz. En son çok büyük bir kaza oldu. Komşumuzun eşi ve iki çocuğu, üç adımla ölümden kurtuldu. Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Ama biz gerçekten çok tedirginiz. Yetkililerimizden rica ediyoruz buraya bir çözüm bulunsun. Yetkili kişiler mühendisler daha iyi bilir. Tek yön mü olacak, kasis mi konacak. Yoksa trafik lambası mı, kamera mı konur. Bir şekilde çözüm istiyoruz" diye konuştu.
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