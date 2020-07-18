Anne ve oğlunun cesedi kuyudan çıktı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:01

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kuruldu ve çalışmalara başlandı.

Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık, AFAD ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün de aralarında bulunduğu savcılar olay yerine geldi. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçlerinin incelemesi sonucu kuyudaki cesetlerin, kayıp Figen ve Mert Karadağ'a ait olduğu belirlendi.

Anne ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

