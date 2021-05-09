Anneler Günü’nde eşi ve oğlu tarafından darbedildi

09 Mayıs 2021 Pazar, 14:23

Anneler Günü’nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darbedildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü’nde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.

FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ

Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara ’elini çek’ diyerek bağırması da yer alıyor.