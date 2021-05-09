Anneler Günü’nde eşi ve oğlu tarafından darbedildi
Esenyurt’ta, Anneler Günü’nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı.
Anneler Günü’nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darbedildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü’nde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.
FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ
Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara ’elini çek’ diyerek bağırması da yer alıyor.
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