Anneler Günü'nden Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı

09 Mayıs 2021 Pazar, 13:00

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende belediye başkanları ve eşleri, anıt mezara karanfiller bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir ayrıcalıklı bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ebedi istirahatgahı, bizde. Biz ona sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Anneler Günü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrinin yer aldığı Karşıyaka Zübeyde Hanım Parkı içindeki anıt mezar önünde tören düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralının gözetildiği törende, belediye başkanları ve eşleri; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıt mezara karanfiller bıraktı.

"SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi:

"Evladını kaybetmiş anneleri, annesini kaybetmiş evlatları, anne olamamış kadınları ve onların burukluğunu da içimizde hissederek Anneler Günü’nü yaşıyoruz. Başkanlık serüvenimize başlarken devlet baba ise belediye anadır demiştik. Çünkü belediye analığın erdemlerini üstlenen bir kurum olarak vazife görsün istemiştik. Yani şefkat göstersin vatandaşına, tüm evlatlarını ayırmadan kucaklasın. Saçını süpürge edip, evlatları için çalışsın. Biz bu misyonu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bir anne dünyayı değiştirir. Hele o anne Mustafa Kemal'in annesiyse. İzmir ayrıcalıklı bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ebedi istirahatgahı bizde. Biz ona sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz."

TUGAY: “SAYGI VE MİNNETİMİZ VAR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın manevi huzurunda saygı, sevgi ve minnet duygularıyla bir aradayız. Salgın koşullarında bugünü de dilediğimiz gibi kutlayamamanın burukluğu içerisindeyiz. Anneler Günü’nde, büyük emanetimiz Zübeyde Hanım'ın çevresinde toplanmak, bir Karşıyaka geleneği olarak 31 yıldır Ata'dan Ana'ya saygı koşusu düzenlemek, sıradan bir etkinliğin çok ötesinde anlamlar taşır. Bir anne dünyayı değiştirebilir. Büyük bir devrimciyi ulusuna ve insanlığa armağan ederek kanıtlayan bir kadına onların izinden yürüyen İzmir'in saygısı ve vefası ve minneti vardır" diye konuştu.

Anıt mezar önündeki anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Tire Belediye Başkanı S. Atakan Duran, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile belediye başkanlarının eşleri katıldı.