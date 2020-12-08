Annesi, İrem Nur’a ikinci kez hayat verdi

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Kocaeli’nde yaşayan 13 yaşındaki İrem Nur Bayraktar, ailesiyle birlikte neşeli bir gün geçirdikten sonra doğada gördükleri mantarlardan topladı. Mantarın tadına bakan Bayraktar, birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma durumu yaşadı.

Bulantı ve kusmanın şiddeti artınca ailesi tarafından acil servise götürüldü. Hastanede tetkikleri yapılan Bayraktar’ın karaciğer fonksiyonlarını kaybettiği anlaşıldıktan sonra zamanla yarış başladı. Bilinç kaybı da yaşayan İrem Nur annesinden aldığı karaciğerin parçasıyla yeniden hayata “Merhaba” dedi.

ZAMANLA YARIŞ

Hüseyin ve Fatma Bayraktar çiftinin iki kızından biri olan İrem Nur, doğada gördükleri mantarlardan topladı. Mantarın tadına bakan Bayraktar, birkaç saat sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan İrem Nur’un karaciğer fonksiyonlarını kaybettiği anlaşıldı ve o andan sonra zamanla yarış başladı. Aile, hızlı bir araştırmayla Prof. Dr. Koray Acarlı’ya ulaştı.

Hemen İstanbul’a gelen Bayraktar, Prof. Dr. Acarlı ve ekibinin yaptığı başarılı operasyonla, annesinden alınan karaciğerinin parçası ile yaşama tutundu. Annesi Fatma Bayraktar’dan karaciğer alan İrem, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Denize gitmiştik. Sonrasında mantar topladık. Eve geldiğimde mantarın tadına baktık. Bir süre sonra midem bulanmaya ve midemdekileri çıkarmaya başladım. Bu durumun şiddeti artınca da annem ve babam beni hastaneye götürdü. Rengim çok sararmıştı. Bana zehirlenmeyle ilgili tetkikler yaptılar. Sonrasında orada muayene eden doktorun ‘Neredesin’ sorusuna, ‘İstanbul’dayım’, ‘Kaçıncı sınıfa gidiyorsun’ sorusuna yine ‘İstanbul’dayım’ yanıtını verdiğimi söylediler. Sonrasını hatırlamıyorum. Bilincim kapanmış. Annem karaciğerini vermiş.”

‘ÇOK KORKTUK’

Baba Hüseyin Bayraktar ise “Bu hastalık bizde büyük bir şok etkisi oluşturdu. Çok korktuk. Ben de karaciğer vermek istedim, uyumlu çıktı ancak annesinin daha uyumlu olduğunu öğrendik. Annesi kızına ikinci kez hayat vermiş oldu” diye konuştu. Anne Fatma Bayraktar ise “Bir anne olarak kahroldum. İstanbul benim sevdiğim bir şehir değildi ancak kızımı hayata döndüren Prof. Dr. Koray Acarlı İstanbul’da yaşadığı için artık İstanbul’u çok seviyorum” dedi.

TOKSİK HASAR

Prof. Dr. Koray Acarlı ise şunları dile getirdi:

“İrem Nur’un karaciğeri, bilinmeyen bir nedenle - ki biz bunun ‘toksik’ denilen bir maddeyle, yenilen bir şey ya da kullanılan bir ilaç olabilir; hastalar bunu önemsemediği için paylaşmayabilir- hasar gördü. Yapılan tetkikler, olayın gelişimi ve gidişatı çok acil bir karaciğer naklini gerektirdi. İşte bu noktada canlı vericili naklin gücü ortaya çıkmaktadır. Türkiye şartlarında maalesef organ bağışının düşük, kadavradan alınan organın az olduğu durumlarda hastanın hayatını kurtarmak mümkün olmamaktadır. Biz de bu nedenle İrem Nur’un annesini ameliyata hızlı bir şekilde hazırladık ve naklimizi hızlıca yaptık. Bundan sonra İrem Nur, düzenli ilaç kullanımı dışında yaşıtlarından farklı olmadan hayatına devam edecek ve rutin kontrollerini yaptıracak.”