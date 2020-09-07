Annesini gasbettiği iddia edilen şahsa hapis istemi

07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:41

Sarıçam Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki N.K, 3 Ağustos’ta polis merkezine giderek oğulları A.K. ve Ş.K'nin uyuşturucu alabilmek için evdeki çok sayıda eşyayı çalıp sattığını, son olarak da kendisini darbedip cebindeki 300 lirayı gasbettiklerini iddia ederek, kendilerinden şikayetçi oldu.

Anne N.K'nin şikayeti üzerine yapılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, olaydan sonra tutuklanan A.K. hakkında "Nitelikli hırsızlık ve nitelikli yağma" suçlarında iddianame hazırladı.

Ş.K. ile ilgili de takipsizlik kararı verilirken, A.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede savcı, A.K'nın "Nitelikli hırsızlıktan" 10 yıl, "Nitelikli gasp" suçundan da 15'er yıldan 2 kez olmak üzere 40 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Anne N.K. polis merkezinde verdiği ifadesinde, oğullarının uyuşturucu parası alabilmek için kendisini öldürmesinden korktuğunu belirterek, oğlunun tutuklu kalmasını talep etti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.K, evdeki eşyaları sattığını kabul ederken, gasp suçlamasını ise kabul etmedi.