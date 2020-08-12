Annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, tutuklandı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 21:31

Hatay Vali Yardımcısı olan ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinin insani yardım koordinatörlüğü görevini yürüten Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Adana'nın Seyhan'da meydana gelen olayda, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana geldi. Polat, baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi. Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı. Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp, önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı. Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Vali Yardımcısı Tolga Polat, polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.