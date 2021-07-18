Anonymous'tan bilgi sakladığını açıklayan Peker'e yanıt

18 Temmuz 2021 Pazar, 09:30

Anonymous'un, Sedat Peker'in bilgi sakladığını belirterek, "Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan'ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker'in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir" yayınladığı mesajına Peker yanıt vermişti. Peker "Doğru söze bizim inancımızda 'amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam" sözleriyle bilgi sakladığını itiraf etmişti.



Anonymous, kendilerine yanıt veren Peker'e ilişkin Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: 'Yürü git, faşist'"