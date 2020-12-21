Anoreksiyayla mücadele eden Instagram fenomeni Josi Maria yaşamını yitirdi
Anoreksiyayla mücadele eden ve sosyal medyada bu çabasını paylaşıp takipçilerini tehlikeler konusunda uyaran Josi Maria adlı Instagram fenomeni, kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi
Almanya’nın Kiel şehrinden Maria’nın rahatsızlığı iki senedir daha da artmıştı. Ölümünden bir süre önce “Anoreksiyadan ölen 10 kişiden biri olmak istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Arkadaşıyla tatile, İspanya’daki Kanarya Adaları’na gitmeye karar veren Maria'yı havalimanında gören Vanja Resova epey şaşırdı. Zira onu en son martta gören Resova, Maria'nın ne durumda olduğunun Instagram’da görülemeyeceğini ifade etti. Uçak yolculuğu esnasında rahatsızlanan Maria’nın otele vardıklarında iki gündür bir şey yememiş olduğunu ve orada atıştırmasını umduğunu söyledi.
Ancak yemek yemeyen Maria, yatağa uzanıp arkadaşından kendisine kısa süreliğine sarılmasını istedi. Onunla uyuyakalan Resova, gece uyandığında talihsiz kadının nefes almadığını fark etti. Resova yardım etmek için çabalasa da geç kalmıştı.
Maria, 100 binden fazla takipçisini, anoreksiyanın tehlikeleri konusunda uyarmaya çalışması ve başka hastalıkları bulunanlara destek olmasıyla tanınıyordu.
The Sun’ın aktardığına göre, haziranda vücudunun bir fotoğrafını yayımlayan Maria, görünüşünden gurur duyduğu veya başkalarının kendisine benzemesi için bunu yapmadığını, bir yolculuğa çıktığını ve takipçilerinin kendisine katılmasını istediğini belirtip sözlerine şöyle devam etmişti:
Düşüncelerimi paylaşmak ve aktif olarak anoreksiyayla mücadele ettiğimi göstermek istiyorum. Hangi psikolojik rahatsızlığımız olursa olsun kendimizi saklamamamız gerektiğini söylemek de istiyorum. Kendisinden şüphe duyan herkese hepinizin harika olduğunu söylemek istiyorum...
Maria, ölmek istemediğini belirttiği gönderinin devamında anoreksiyanın birisinin kafasında bittiğini, herkesin bunu öğrenmesini istediğini ifade etmişti. 5 Ağustos’taysa sağlığına odaklanmak için rahatsızlığıyla ilgili yazılar yazmayı bırakacağını açıklamıştı.
Bununla birlikte, genç kadının ölümünün ardından annesi şu ifadeleri kullandı:
Sen dünyadaki bir melektin. Bu ciddi hastalığa karşı savaşırken seni sevdik, sonuna kadar sana hayranlık duyduk. Yine de sen bu savaşı kaybederken çaresizce izlemek zorunda kaldık.
Kaynak: Independent Türkçe
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