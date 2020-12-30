Antalya Bisiklet Turu, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2021 takviminde yer alan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2021 takviminde yer alan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Organizasyon komitesinin açıklamasına göre, 11-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu ile 14 Şubat'taki amatör yol bisiklet yarışı Gran Fondo Antalya, Covid-19 salgınının sürmesi nedeniyle yapılmayacak.
Alınan kararda, takım yöneticisi, antrenör, sporcu, katılımcı, medya mensubu, görevli ve gönüllülerin sağlığının korunması etkili oldu.
"Tour of Antalya" 2022 yılında, 10-13 Şubat tarihlerinde organize edilmesi planlanıyor.
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