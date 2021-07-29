Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yangınla ilgili son durumu açıkladı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 18:03

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ta çarşamba günü öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde izliyor. Belediye’nin 213 araç ve 481 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Böcek, “İçimiz, geleceğimiz yanıyor. Yaraları hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. Başkan Böcek, yangında şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü, 18 mahallenin de tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

"JENERATÖR TAKVİYESİ DEVAM EDECEK"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün mahallelere su verme çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Böcek, şunları söyledi: ASAT Genel Müdürlüğü'müz 14 kepçe, 1 ekskavatör, 13 arazöz ve 194 ASAT personeli ile sahada çalışıyor. 10 adet jeneratör ile mahallelere su verme çalışmaları sürüyor. Manavgat’ın 106 mahallesinden 37’sine şu ana kadar su verildi. 69 mahalleye de su verme çalışmaları sürüyor. Elektrik olmadığı için su vermekte zorlanıyoruz. Arazöz ve jeneratör takviyelerimiz devam edecek.

DİĞER İLLERDEN TAKVİYE

Birçok ilden de yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için personel ve araç takviyesi geldiğini söyleyen Başkan Böcek şu bilgileri paylaştı: İstanbul’dan 10 araç 100 personel, Konya’dan 11 araç, Burdur’dan 8 araç, İzmir, Ankara, Mersin ve Isparta’dan 6’şar araç, Eskişehir ve Muğla’dan 3’er araç çalışmalara destek veriyor. Bölgede su en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımız su taşımak için 17 adet 400 litrelik vekto hizmeti aracı, 24 adet 100 litrelik su ve personel taşıma aracı, 2 adet paletli iş makinesi, bir adet Loder (makina taşıma tırı), 3 adet arazöz ve 66 personel ile takviye yapıyor. Ayrıca bir dozer daha Demre’den yola çıktı. Herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de bütün ekiplerimizle Manavgat Belediye Başkanı kardeşim ve daire başkanlarımız, ASAT ekiplerimiz, yani tüm personelimizle buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz.

TÜM BİRİMLER DEVREDE

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ASAT, Sosyal Hizmetler, Çevre Sağlığı, Tarımsal Hizmetler, Sağlık İşleri, Muhtarlık İşleri kısaca tüm birimlerinin Manavgat’ta canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Böcek, yangından zarar gören vatandaşlara ve bölgede çalışan personele su, ayran, mobil aşevinden yemek dağıtımının sürdüğünü söyledi. Özellikle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Koruma ve Kontrol ekiplerinin sokak hayvanları, sahipli hayvanlar, büyük- küçükbaş ve yabani hayvanlar için bölgede çalışmalara başladığını belirtti.