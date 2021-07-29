Bahçeli'nin eski sağ kolu Çetin: Milli Güvenliğimiz için tehdit de oluşturmaz mı?

29 Temmuz 2021 Perşembe, 17:00

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atan MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, son günşerin en tartışmalı konularını yazarak tepkisini ortaya koydu.

Daha önce de Bahçeli'nin tutumunu eleştiren mesajlar yayınlayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"TEHDİT DE OLUŞTURMAZ MI?"

Kaçak göçmen barınağı olduysak, soygun, vurgun, hırsızlık, tehdit, gasp magazinleştiyse, suç ve suçluyu övmek suçu da yok sayılıyorsa, mandacılar oluşturulup övücü ve sövücülerce suç karartılıyorsa muhacir, ensar, ümmet oyuncuları da Milli Güvenliğimiz için tehdit de oluşturmaz mı?



