Türkiye'nin güneyi alevlere teslim! Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 15:30

Manavgat ve Marmaris'teki yangınlardan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı, alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor.

Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye 'sabotaj' ihtimalini konuşurken bu kez de Bodrum ve Didim'de yangın çıktı. İki ayrı bölgeye de ekipler sevk edildi.

AFAD AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi, Aydın'ın ise Didim ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

NELER YAPILIYOR?

Milli Savunma Bakanlığı, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" bilgisini verdi.

"ORMANIMIZA KARŞI GİRİŞTİKLERİ BU SALDIRININ HESABINI VERECEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" açıklaması yaptı.



