Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu

08 Ekim 2020 Perşembe, 11:16

Aydın Orak, "Sabırsızlık Zamanı"

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, 5- 7 Ekim tarihleri arasında yapılan ve Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde gerçekleşen Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje, toplam 470 bin TL para ödülüyle desteklendi.

Antalya Film Forum'da toplam 29 proje, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve bu yıl başlatılan Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

'BAĞLAR' VE BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL'E ÖDÜL

Sekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, Bobby Allen, Delly Shriazi ve Dilara Omur'dan oluşan jüri, iki projeye toplam 60 bin TL para ödüllü Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü'nü verdi. Soner Sert'in 'Bağlar' ve Vuslat Saraçoğlu'nun 'Bildiğin Gibi Değil' adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazanırken; Erman Bostan'ın 'Cadı' adlı projesi Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı.

'SABIRSIZLIK ZAMANI'NA İKİ ÖDÜL BİRDEN

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu'nda ise beş proje yarıştı. Antoine Thirion, Aslı Özge ve Renan Artukmaç'tan oluşan jüri; Aydın Orak'ın 'Sabırsızlık Zamanı' adlı projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü'nü ve Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü'nü verdi. Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' adlı projesi, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

'KORİDOR'A 50 BİN LİRA ÖDÜL

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 50 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü ile sürdürüyor. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in açıkladığı ödülde, Kurmaca Work in Progress Platformu'nda yarışan, Erkan Tahhuşoğlu'nun 'Koridor' adlı projesine 50 bin TL destek sunuldu.

BELGESEL SİNEMAYA 60 BİN LİRA DESTEK

İdil Akkuş-Ekin İlbağ, "Düet"

Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress kategorisinde 7 proje yarıştı. Projeler Adriek van Nieuwenhuyzen, Necati Sönmez ve Philippa Kowarsky'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work in Progress Ödülü'nü, Ahmet Necdet Çupur'un 'Örtbas' ve Ceylan Özgün Özçelik'in 'Cadı Üçlemesi 15+' adlı projeleri paylaştı. Somnur Vardar'ın 'Boşlukta' projesine, Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü verilirken, İdil Akkuş ve Ekin İlbağ'ın yönetmenliğindeki 'Düet' Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü aldı.

FORUM'UN YENİ DİZİSİ, KISA DİZİ PİTCHİNG PLATFORMU

Antalya Film Forum'un, bu yıl yeni başlattığı platformu Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu'nda 6 proje yarıştı. Bu projeleri; Laurence Herszberg, Sarp Kalfaoğlu ve Veronika Kovacova'dan oluşan jüri değerlendirdi. Serdar Kökçeoğlu ve Levent Çetin'in projeleri 'Berlinist', pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü'nü kazandı. Can Evrenol'un projesi 'Kısık Ateşte Pişmiş Kalp'e Color Up Renk Düzenleme Ödülü verildi. Ali Kemal Güven'in 'İstanbul'un Erkekleri' projesi ise Beta Film Uluslararası Danışmanlık Özel Ödülü'nü kazandı.

İKİ ÖDÜL DE 'GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA'YA

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce yaşamını yitiren usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl 3 proje yarıştı. Burak Göral, Müge Özen ve Onur Saylak'tan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü, Emine Yıldırım'ın yöneteceği 'Gündüz Apollon Gece Athena' adlı film projesine verdi. 'Gündüz Apollon Gece Athena' ayrıca, Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.