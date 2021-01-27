Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kurulacak partiye katılmak için CHP'den istifa etti

Antalya İbradı’nın CHP’li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kurulacak partiye katılmak için istifa ettiğini açıkladı. Küçükkuru, “CHP tabanına saygımız sonsuz. Bizim derdimiz genel başkanla” dedi.

Bülent Ecevit
27 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00
Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kurulacak partiye katılmak için CHP'den istifa etti
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Önceki gün sosyal medyadan “Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki Atatürk’ün Türkiyesi’ne çok yakışacak” paylaşımı yapan Küçükkuru istifa açıklamasında CHP’yi “Tabanın sesini” duymamakla suçladı. 

Küçükkuru şu ifadeleri kullandı: “Antalya’ya onlarca defa gelen Genel Başkanımız AKP’den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı’ya davet etmemize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim.”


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