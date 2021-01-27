Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kurulacak partiye katılmak için CHP'den istifa etti
Antalya İbradı’nın CHP’li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kurulacak partiye katılmak için istifa ettiğini açıkladı. Küçükkuru, “CHP tabanına saygımız sonsuz. Bizim derdimiz genel başkanla” dedi.
Önceki gün sosyal medyadan “Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki Atatürk’ün Türkiyesi’ne çok yakışacak” paylaşımı yapan Küçükkuru istifa açıklamasında CHP’yi “Tabanın sesini” duymamakla suçladı.
Küçükkuru şu ifadeleri kullandı: “Antalya’ya onlarca defa gelen Genel Başkanımız AKP’den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı’ya davet etmemize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim.”
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- 'Reis'çiden ekonomi isyanı
- Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti!
Video Haberler
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- 'Reis'çiden ekonomi isyanı
- Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti!