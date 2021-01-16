Antalya kaçtı, Trabzonspor yetişti
Antalyaspor Amilton ile öne geçti, Trabzonspor Afobe ile maçın uzatmalalarında beraberliği kurtardı.
Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)
Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Trazon'a beraberliği uzatmalarda Afobe getirdi.
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