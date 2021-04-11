Antalyaspor Kayseri'den Naldo sayesinde mutlu dönüyor! | Kayserispor 0-1 Antalyaspor

11 Nisan 2021 Pazar, 18:05

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Kayserispor sahasında Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor, 45. dakikada Naldo'nun attıüı gol ile 1-0'lık skorla kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 33 puanda kalırken 2 hafta sonra mağlup oldu. Antalyaspor bu sonuçla ligdeki 2 maçlık yenilgi serisine son verirken, deplasmanda da 5 maçlık aranın ardından kazandı.

Son deplasman galibiyetini 31 Ocak’ta Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek alan Ersun Yanal’ın öğrencileri, ardından sırasıyla; Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile beraber kaldı. Alanyaspor ve Ankaragücü’ne de mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek.