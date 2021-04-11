Antalyaspor Kayseri'den Naldo sayesinde mutlu dönüyor! | Kayserispor 0-1 Antalyaspor
Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip 45. dakikada Naldo'nun attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.
Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Kayserispor sahasında Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk etti.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor, 45. dakikada Naldo'nun attıüı gol ile 1-0'lık skorla kazandı.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 33 puanda kalırken 2 hafta sonra mağlup oldu. Antalyaspor bu sonuçla ligdeki 2 maçlık yenilgi serisine son verirken, deplasmanda da 5 maçlık aranın ardından kazandı.
Son deplasman galibiyetini 31 Ocak’ta Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek alan Ersun Yanal’ın öğrencileri, ardından sırasıyla; Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile beraber kaldı. Alanyaspor ve Ankaragücü’ne de mağlup oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek.
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