Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Eylem Ülgen: Kadının iş yükü arttı

06 Mart 2021 Cumartesi, 03:12

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü hatırlatan Kadın Meclisi Başkanı Eylem Ülgen, “Eşit işe eşit ücret”, “Sendikalaşma ve oy hakkı” mücadelesini anma ve yüceltmenin 164’üncü yılının kutlandığını bildirdi. Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklama yapan Ülgen, pandeminin kadın istihdamı üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti, bu sürecin kadınlar üzerindeki iş yükünü de artırdığını vurgulandı. Kadınların dünyada son yıllarda göreceli olarak iş yaşamında daha fazla yer almaya başlamış olsa da ataerkil zihniyetin ve kadınlara biçilen cinsiyetçi rollerin etkisiyle, çalışma hayatında halen erkeklerin gerisinde kaldığını söyledi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Pandeminin kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekilen açıklamada, “Her ne kadar bu dönemde evden ve uzaktan çalışma şekli kadınlar için olumlu bir gelişme olarak sunulmakta ise de evden çalışmanın kadınlar aleyhine bir durum yarattığı açık olduğu gibi yapılan araştırmalar da bunu ortaya koymaktadır. Ebeveynlerden her ikisinin evden çalışıyor olması da kadınların üzerindeki iş yükünü ayrıca artırmıştır. Kadınların ev işlerine ayırdıkları zamanı, çalışma sürelerinden değil, dinlenme sürelerinden kullanmak zorunda kalmaları, tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Ayrıca kadınlar, işlerini kaybetme korkusuyla daha çok iş yükü altına girme eğilimi göstermekte, bu da tükenmişlik sendromu etkilerini daha da artırmaktadır” denildi. Açıklamada adaletsiz olan gelir dağılımının kadınlar aleyhine yaşanan sonuçlarına da işaret edildi.