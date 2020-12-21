Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda skandal iddia

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun revir servisinde sağlık memuru olarak çalışan Z.M’nin, kadınlar koğuşunda kalan hükümlü B.G’nin saçlarını, aynı koğuştaki hükümlülere uyuşturucu madde karşılığında kestirdiği öne sürüldü.

Z.M. ve B.G’nin DNA testi uyuşmayınca, tanık beyanları ve kamera görüntülerine karşın savcılık tarafından soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Kasım 2019’da gerçekleşen olayda iddiaya göre, sağlık memuru Z.M., hükümlü B.G’nin saçını onunla aynı koğuşta kalan hükümlülere uyuşturucu madde sağlama karşılığında zorla kestirerek B.G’nin saçlarından kendine protez saç yaptırdı.

B.G’nin olayı dilekçe ile kuruma bildirmesi üzerine inceleme başlatılırken, Z.M. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı. B.G., Z.M’den DNA testi için saç örneği alındı. Ancak saç örneği olayın hemen sonrasında değil, iki hafta sonra alındı. İki hafta içerisinde Z.M’nin protez saçları kestirdiği ve adli tıbba kendi saç örneğini verdiği ileri sürüldü. Z.M. ve B.G.’nin DNA testi uyuşmayınca, tanık beyanları ve kamera görüntülerine karşı soruşturma savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek kapatıldı.

‘TANIKLIK ETTİK’

İsminin gizlenmesini isteyen bir tanık ise olaya ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. B.G’nin saçını kesen mahkûmların Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiğini, İnfaz Koruma Başmemuru Y.I’nin ise Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tayin edildiğini aktaran tanık, dönemin kurum yöneticileri T. A., ve A.P’nin olaya göz yumduğunu söyledi. Tanık, “DNA sonucu çıkmasa da biz tanık olduğumuzu beyan ettik, üstelik kamera görüntüleri de mevcut. Takipsizlik vermelerinin nedeni Z.M’nin arkadaşları olmaları mıdır” diye sordu.