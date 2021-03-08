Antalya'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Memurevleri Mahallesi'nde yaşayan emekli Mehmet Ali Güneş, oğlu Galip'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Güneş'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Güneş'in dayısı Ahmet Korkmaz, gazetecilere, yeğeninin gece 02.00'ye kadar kardeşine ders çalıştırdıktan sonra uyuduğunu söyledi.
Sabah kahvaltı için çağrıldığında Güneş'in hareketsiz yattığının görüldüğünü belirten Korkmaz, "Küçükken beyin ameliyatı oldu. Onun dışında bir hastalığı yoktu. Sağlıklıydı. Neden öldüğünü bilmiyoruz." dedi.
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