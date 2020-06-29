Antalya'da büyük yangın: 11 itfaiye aracı gönderildi
Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Serik’e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın deponun çatı kısmını tamamen kapladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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