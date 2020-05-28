Antalya'da CHP'den AKP'ye 'su zammı' yanıtı
Antalya’da su faturaları üzerinden başlatılan ‘zam’ polemiği büyüyor. CHP’li belediyeyi zam yapmakla suçlayan AKP'lilerle CHP’liler arasındaki tartışma sosyal medyaya da yansıdı.
Antalya’da su faturaları üzerinden başlatılan partiler arası tartışma, sosyal medyaya da yansıdı. AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ni ‘su faturalarını 3’e katlamakla’ suçladı. ASAT’tan ve Büyükşehir Belediyesi’nden ‘zam yapılmadı’ açıklamaları geldi.
AKP İl Başkanı Taş’ın, su borusu patladığı için yüksek fatura gelen bir aboneyi zamma örnek olarak göstermesi, abone tarafından yalanlanınca polemik büyüdü.
AKP İl Başkanı’nın zamla ilgili paylaşımlarına yanıt, CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz’ın şahsi sosyal medya hesabından geldi.
Kurnaz, "Antalya'da suya zam yapıldığı iddiası siyasi bir kuyruklu yalandır. Antalyalıların akıllarıyla alay edenlere, anlayacakları şekilde anlatalım." ifadelerini kullanarak suya zam yapılmadığını anlatan bir video paylaştı. Videoda "Atma İbrahim" ifadesi kullanıldı.
Antalya'da suya zam yapıldığı iddiası siyasi bir kuyruklu yalandır. Antalyalıların akıllarıyla alay edenlere, anlayacakları şekilde anlatalım.@BocekMuhittin @ANTALYABB @barisyarkadas pic.twitter.com/1s0vT2Phvi— Önder Kurnaz (@Onderkurnaz) May 27, 2020
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