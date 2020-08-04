Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Demirciler Mahallesi Sarıcalar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri ile 20 yangın söndürme personeli sevk edildi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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