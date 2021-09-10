Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Manavgat ilçesinde gün içinde zaman zaman yağmur etkili olurken, Altınyaka Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 10, 2021
Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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