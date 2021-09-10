Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İHA
10 Eylül 2021 Cuma, 19:01
Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu
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Manavgat ilçesinde gün içinde zaman zaman yağmur etkili olurken, Altınyaka Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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