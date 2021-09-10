10 Eylül 2021 Cuma, 19:01

Manavgat ilçesinde gün içinde zaman zaman yağmur etkili olurken, Altınyaka Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 10, 2021

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.