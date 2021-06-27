Antalya'da gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu
Antalya'da gezinti yaptıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turiste ekiplerin arama çalışması sonucu ulaşıldı.
Tatil için Türkiye'ye gelen Charlotte Winkler (82) ile aynı yaştaki Joseph Endisch, dün turla saat 10.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunun 24. kilometresindeki Kurşunlu Şelalesi'ne gezmeye gitti.
İkili, saat 11.00'de hareket eden tur otobüsüne binmedi.
Kaldıkları otele 17.00'ye kadar giriş yapmayan iki turist için kayıp ihbarında bulunuldu.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasının 6. saatinde Joseph Endisch, şelalenin 8,5 kilometre ilerisindeki Yurtpınar Mahallesi'nde bulundu.
YOLLARINI KAYBETMİŞLER
Sağlık durumu iyi olan Endisch, ormanda yürürken yollarını kaybettiklerini söyledi.
Endisch, bir süre sonra yürüyemez hale gelen Charlotte Winkler'in yanından yardım istemek için ayrıldığını anlattı.
Ekiplerin sabaha kadar süren arama çalışmaları sonucu Winkler'e de Yurtpınarı Mahallesi yakınlarında ulaşıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Winkler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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