Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı hakkında yeni gelişme

14 Eylül 2021 Salı, 16:06

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’nda, müdür yardımcısı temizlik konusunda öğrencileri tehdit etti.





Okul bahçesinde, elinde mikrofonla konuşan müdür yardımcısının, “Sizin ağzınızı, yüzünüzü dağıtırım. Ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya. Dinlemediğine göre… Toplatayım mı sana?” diyerek öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısının görüntüleri, okulun çevresinde bulunanlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekti.

ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldığını doğruladı.

Mikrofonda konuşan kişinin kısa süre önce atanan okul müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun olduğu öğrenildi.