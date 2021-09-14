Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı hakkında yeni gelişme

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu’nda, müdür yardımcısının öğrencileri tehdit ettiği duyulan video sosyal medyada tepki çekti. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdür yardımcısı hakkında inceleme başlattı.

ANKA
14 Eylül 2021 Salı, 16:06
Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı hakkında yeni gelişme
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’nda, müdür yardımcısı temizlik konusunda öğrencileri tehdit etti.


Okul bahçesinde, elinde mikrofonla konuşan müdür yardımcısının, “Sizin ağzınızı, yüzünüzü dağıtırım. Ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya. Dinlemediğine göre… Toplatayım mı sana?” diyerek öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısının görüntüleri, okulun çevresinde bulunanlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekti.

ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldığını doğruladı.

Mikrofonda konuşan kişinin kısa süre önce atanan okul müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun olduğu öğrenildi.


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