Antalya'da otelin saunasında yangın

02 Nisan 2021 Cuma, 12:11

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı.

OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, oteldeki müşterilerden bazılarının yangın merdiveni yardımıyla tahliyesi gerçekleştirildi.

BAZI MÜŞTERİLER TERASA ÇIKTI

Bazı müşteriler ve personeller ise dumandan etkilenmemek için teras katına çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.