Antalya'da otelin saunasında yangın
Antalya’da 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Yangında otelde konaklayan bazı kişiler yangın merdiveniyle tahliye edildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı.
OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, oteldeki müşterilerden bazılarının yangın merdiveni yardımıyla tahliyesi gerçekleştirildi.
BAZI MÜŞTERİLER TERASA ÇIKTI
Bazı müşteriler ve personeller ise dumandan etkilenmemek için teras katına çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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