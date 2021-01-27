Antalya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Antalya'da kontrolden çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü Ömer Boynukara (36) ile yanındaki Gözde Alican hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, sabaha karşı, Antalya-Burdur karayolu Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Boynukara yönetimindeki 07 ZK 963 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Boynukara ile Gözde Alican'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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