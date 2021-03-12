Antalya'dan ayrılan Jason Statham: Türk insanı beni çok etkiledi
Aktör Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya’dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk insanı beni çok etkiledi" dedi. Statham geçen ay Atlas Sineması'nın açılışına da katılmış, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la poz vermişti.
Jason Statham ve Erdoğan, Atlas Sineması açılışında selamlaşıyor
Yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği "Five Eyes" filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı.
Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya’da konaklayan ünlü aktör Jason Statham, bugün kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından Antalya'dan ayrıldı.
Statham, film setinde birlikte çalıştığı isimlerle beraber Antalya'dan İstanbul'a getirilmiş ve Atlas Sineması'nın açılışına da katılmıştı.
'TÜRK İNSANI BENİ ÇOK ETKİLEDİ'
Ülkesi İngiltere'ye döneceği öğrenilen Jason Statham, şunları söyledi:
"Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood’daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye’den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye’de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi."
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