Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini açıkladı.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk istifa etti. Öztürk ailesinin maddi ve manevi olarak yıpranmaları nedeniyle yönetimi bıraktıkları belirtildi.