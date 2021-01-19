Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini açıkladı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini açıkladı.

İHA
19 Ocak 2021 Salı, 17:29
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini açıkladı
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Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk istifa etti. Öztürk ailesinin maddi ve manevi olarak yıpranmaları nedeniyle yönetimi bıraktıkları belirtildi.




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