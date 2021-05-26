Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı

FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:27
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı
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