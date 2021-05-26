<p>Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, bir Fenerbahçelinin paylaştığı Aykut Kocaman fotoğrafına şaşırtıcı bir yorum yaptı.&nbsp;<br></p>
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, bir Fenerbahçelinin paylaştığı Aykut Kocaman fotoğrafına şaşırtıcı bir yorum yaptı. 

<p>2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Alex, kısa zaman içerisinde gösterdiği performanstan dolayı taraftarların sevgisini kazanmıştı.</p>
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2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Alex, kısa zaman içerisinde gösterdiği performanstan dolayı taraftarların sevgisini kazanmıştı.

<p>8 sene Fenerbahçe forması giyen ve takımın efsanesi haline gelen Alex, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığı 2012-2013 sezonunda ise şaşırtıcı bir şekilde kadro dışı bırakılmıştı.<br></p>
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8 sene Fenerbahçe forması giyen ve takımın efsanesi haline gelen Alex, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığı 2012-2013 sezonunda ise şaşırtıcı bir şekilde kadro dışı bırakılmıştı.

<p>Kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı golcü, kadro dışı bırakılmasının ardından taraftarların duygusal vedası ile ülkeden ayrılmıştı.<br></p>
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Kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı golcü, kadro dışı bırakılmasının ardından taraftarların duygusal vedası ile ülkeden ayrılmıştı.

<p>Takımdan ayrılmasının üzerinden 9 sene geçmesine rağmen taraftarların hiçbir zaman unutmadığı Brezilyalı futbolcu da sevgisini ve desteğini her zaman dile getirmişti.&nbsp;<br></p>
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Takımdan ayrılmasının üzerinden 9 sene geçmesine rağmen taraftarların hiçbir zaman unutmadığı Brezilyalı futbolcu da sevgisini ve desteğini her zaman dile getirmişti. 

<p>Birçok kez gol kralı seçilen Brezilyalı futbolcunun, performansının zirvesindeyken kadro dışı bırakılmasının ardından takımın teknik direktörü Aykut Kocaman ile arasının bozuk olduğu dedikoduları da ortaya çıkmıştı.<br></p>
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Birçok kez gol kralı seçilen Brezilyalı futbolcunun, performansının zirvesindeyken kadro dışı bırakılmasının ardından takımın teknik direktörü Aykut Kocaman ile arasının bozuk olduğu dedikoduları da ortaya çıkmıştı.

<p>Aykut Kocaman ile arasının bozuk olduğu düşünülen Alex'in, bu fotoğrafa yaptığı yorum ise sosyal medyada gören herkesi şaşırttı.<br></p>
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Aykut Kocaman ile arasının bozuk olduğu düşünülen Alex'in, bu fotoğrafa yaptığı yorum ise sosyal medyada gören herkesi şaşırttı.

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