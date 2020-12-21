Antalyaspor, Kayserispor'u rahat yendi: 2-0
Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaştı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Lennon, Fernandes, Pedro Henrique, Alibec
Goller: Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaştı. Maçı Antalyaspor 2-0 kazandı.
10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. yarıda Henrique 2 gol buldu ancak goller ofsayta takıldı.
Maç da 2-0 bitti.
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